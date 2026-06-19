Viral Video Kemacetan di Kenjeran, Macet Berjam-jam Akibat Lampu Lalu Lintas Mati

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kemacetan panjang terjadi di kawasan Jalan Kenjeran, Surabaya, Kamis (18/6). Kondisi tersebut diduga dipicu matinya lampu lalu lintas di persimpangan Jalan Kenjeran, Jalan Putro Agung, dan Jalan Kedung Cowek.

Peristiwa tersebut ramai menjadi perbincangan setelah video kemacetan beredar di media sosial.

Dalam unggahan akun Instagram @surabayaterkini.official, terlihat antrean panjang kendaraan roda empat dan roda dua yang bergerak sangat lambat di kawasan tersebut.

"Pantauan terkini macet panjang dikarenakan beberapa traffic light di Surabaya mati rekkk," tulis akun tersebut dalam keterangan video.

Salah seorang warga Bulak Rukem, Kecamatan Bulak, Ali Topan, membenarkan kondisi kemacetan tersebut. Dia mengaku sempat terjebak antrean kendaraan saat hendak menuju rumah orang tuanya di kawasan Jalan Sidotopo.

"Sebelumnya pukul 14.00 WIB saya mau ke rumah orang tua di Jalan Sidotopo. Sudah kelihatan ada kemacetan di Jalan Kedung Cowek," kata Ali saat dikonfirmasi.

Awalnya, Ali mengira kemacetan terjadi akibat tingginya volume kendaraan. Namun setelah mendekati lokasi, dia mengetahui lampu lalu lintas di perempatan tersebut tidak berfungsi.

"Saya pikir macet karena arus lalu lintas. Setelah saya cek ternyata lampu lalu lintasnya mati sehingga arus lalu lintas semrawut mulai Jalan Kedung Cowek hingga Jalan Kenjeran," ujarnya.