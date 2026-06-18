HCML Jadikan Donor Darah Agenda Rutin, Dukung Ketersediaan Stok Darah PMI

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) menggelar kegiatan donor darah bersama Palang Merah Indonesia (PMI) di Kantor HCML Jakarta, Rabu (17/6).

Kegiatan bertajuk Blood Donation Drive: Together for Health and Community itu diikuti sebanyak 71 karyawan dari berbagai level jabatan.

Manager Jakarta Corporate Affairs & Performance HCML Aries Apriansyah mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk menumbuhkan kepedulian sosial di lingkungan kerja.

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"Ini bagian dari upaya kami untuk menumbuhkan kepedulian terhadap sesama," kata Aries.

Sebelum melakukan donor darah, seluruh peserta menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi tubuh memenuhi persyaratan.

Head of Health HCML Anugerah Johantyo menjelaskan calon pendonor harus dalam kondisi sehat dan bugar sebelum melakukan donor darah.

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"Mereka harus memastikan tubuh dalam kondisi sehat dan bugar," ujar Anugerah.

Dia menyarankan calon pendonor mengonsumsi makanan bergizi yang kaya protein, vitamin C, dan zat besi, memperbanyak minum air putih, serta menghindari konsumsi minuman beralkohol sehari sebelum donor.