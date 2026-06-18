PLN Buka Suara soal Pemadaman Listrik Massal di Surabaya, Ini Penyebabnya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Surabaya dan sekitarnya, Kamis (18/6), memicu keluhan warga.

Selain mengganggu aktivitas masyarakat, gangguan listrik tersebut juga menyebabkan kemacetan di sejumlah ruas jalan karena lampu lalu lintas tidak berfungsi.

Menanggapi kondisi tersebut, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur menyatakan sedang mengerahkan seluruh sumber daya untuk mempercepat pemulihan pasokan listrik.

Manager Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur, Dana Puspita Sari, menjelaskan gangguan terjadi akibat kendala teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik.

"PLN saat ini tengah mengerahkan seluruh sumber daya untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan menyusul adanya kendala teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik," kata Dana dalam keterangan tertulis, Kamis (18/6).

Untuk menjaga kestabilan sistem kelistrikan, PLN menerapkan manajemen beban secara terbatas di sejumlah wilayah terdampak sembari mempercepat pemulihan kondisi operasi pembangkit.

"PLN melakukan manajemen beban secara terbatas di sejumlah wilayah terdampak serta terus mengupayakan percepatan pemulihan kondisi operasi pembangkit agar pasokan listrik dapat kembali normal," ujarnya.

PLN juga memastikan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait guna mengoptimalkan proses penanganan gangguan serta menjaga keandalan pasokan listrik.