KAI Daop 8 Layani 205 Ribu Pelanggan Pada Libur Tahun Baru Islam 1448 Hijriah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat telah melayani 205.695 pelanggan pada periode libur memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah yang berlangsung pada 12–16 Juni 2026.

Jumlah tersebut terdiri dari 104.524 pelanggan berangkat dan 101.171 pelanggan datang di berbagai stasiun wilayah Daop 8 Surabaya. Tingginya angka mobilitas ini semakin menegaskan peran kereta api sebagai pilihan transportasi favorit masyarakat yang menawarkan perjalanan aman, nyaman, tepat waktu, serta lebih ramah lingkungan.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono, menjelaskan berdasarkan ada tiga staisun dengan volume pelanggan tertinggi selama periode tersebut.

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"Surabaya Pasarturi dengan total 60.438 pelanggan, terdiri dari 31.346 pelanggan berangkat dan 29.092 pelanggan datang," katanya.

Disusul Stasiun Surabaya Gubeng yang melayani 59.211 pelanggan, terdiri dari 30.647 pelanggan berangkat dan 28.564 pelanggan datang. Sementara itu, Stasiun Malang mencatat sebanyak 37.126 pelanggan, dengan rincian 18.452 pelanggan berangkat dan 18.674 pelanggan datang.

Mahendro menambahkan, kelancaran operasional selama masa libur panjang ini tidak lepas dari kesiapan seluruh petugas di berbagai lini yang bekerja secara optimal untuk memastikan setiap perjalanan berlangsung aman, lancar, dan nyaman sejak keberangkatan hingga tiba di tujuan.

"KAI berkomitmen menghadirkan pengalaman perjalanan yang berkesan bagi setiap pelanggan. Mulai dari kemudahan pemesanan tiket, kenyamanan fasilitas di stasiun dan di dalam kereta, hingga ketepatan waktu perjalanan, seluruh aspek layanan terus kami tingkatkan demi memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan," tambahnya.

KAI Daop 8 Surabaya akan terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan transportasi yang mengutamakan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu.