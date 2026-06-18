Unair Tembus Peringkat 276 Dunia QS WUR 2027, Masuk 3 Besar Kampus Terbaik di Indonesia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Airlangga (Unair) menorehkan prestasi di kancah internasional. Dalam pemeringkatan Quacquarelli Symonds World University Rankings (QS WUR) 2027, Unair menempati peringkat 276 dunia dan mengukuhkan posisi sebagai perguruan tinggi terbaik ketiga di Indonesia.

Rektor Unair Prof Dr Muhammad Madyan SE MSi MFin mengatakan capaian tersebut merupakan hasil dari perjalanan panjang, kerja keras, dan kolaborasi seluruh sivitas akademika dalam membangun kampus yang semakin unggul di tingkat global.

"Ini bukan sekadar angka atau posisi dalam sebuah pemeringkatan. Ini adalah hasil dari perjalanan panjang, kerja keras, komitmen, dan kolaborasi seluruh sivitas akademika Unair dalam membangun institusi yang semakin unggul dan berdaya saing global," ujar Prof Madyan dalam konferensi pers di Kampus MERR-C Unair, Kamis (18/6).

Menurutnya, peningkatan peringkat yang diraih menjadi bukti transformasi berkelanjutan yang terus dilakukan UNAIR dalam meningkatkan kualitas pendidikan, riset, dan jejaring internasional.

Dalam QS WUR 2027, Unair mencatat peningkatan signifikan pada sejumlah indikator.

Pada indikator International Research Network (IRN), Unair naik menjadi peringkat pertama di Indonesia. Capaian tersebut menunjukkan semakin kuatnya kolaborasi riset internasional yang dibangun para dosen dan peneliti Unair.

"Berbagai kerja sama penelitian lintas negara, publikasi bersama, joint supervision, visiting professor, hingga berbagai bentuk kemitraan akademik global telah memberikan kontribusi sangat signifikan terhadap penguatan posisi UNAIR di tingkat internasional," katanya.

Selain itu, indikator International Faculty (IF) juga mengalami peningkatan dengan posisi nasional naik dari peringkat keempat menjadi peringkat ketiga.