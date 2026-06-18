4,5 Juta UMKM Jatim Punya Potensi Besar, EastFood 2026 Jadi Jembatan Menuju Pasar Global

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pameran EastFood Indonesia 2026 resmi dibuka di Grand City Convex Surabaya, Kamis (18/6). Ajang industri makanan dan minuman terbesar di Jawa Timur itu diharapkan menjadi pintu bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk naik kelas, masuk rantai pasok industri, hingga menembus pasar ekspor.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur Endy Alim Abdi Nusa mengatakan, EastFood menjadi momentum strategis untuk mempertemukan pelaku industri, UMKM, serta sektor ekonomi kreatif dalam satu ekosistem bisnis yang saling terhubung.

Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekuatan besar di sektor pangan karena menjadi salah satu daerah dengan produksi komoditas unggulan nasional seperti jagung, tebu, daging, dan susu.

“Harapan kami, UMKM tidak hanya dilibatkan sebagai pelengkap atau hanya untuk kebutuhan konsumsi saja, tetapi benar-benar menjadi bagian dari rantai pasok industri,” kata Endy saat pembukaan EastFood Indonesia 2026.

Dia menjelaskan, peningkatan nilai tambah produk menjadi kunci agar UMKM mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Bahan pangan yang sebelumnya dijual dalam bentuk mentah perlu diolah menjadi produk siap konsumsi maupun produk turunan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM, mulai dari peningkatan kualitas produk, pengurusan perizinan, hingga pemenuhan sertifikasi yang dibutuhkan untuk menembus pasar ekspor.

Menurut Endy, tantangan utama UMKM menuju pasar internasional masih berkaitan dengan proses sertifikasi, termasuk standar keamanan pangan seperti HACCP.

“Kami terus berkolaborasi dengan bea cukai dan instansi terkait agar pelaku UMKM semakin mudah mengakses pasar internasional,” ujarnya.