YPTA Surabaya Gelar Outbound 2026, Perkuat Patriotisme & Kolaborasi Tenaga Kependidikan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 (YPTA) Surabaya kembali menggelar Outbound Sustainable Improvement 2026 sebagai upaya memperkuat karakter, kolaborasi, dan semangat perbaikan berkelanjutan di lingkungan lembaga pendidikan.

Kegiatan yang berlangsung pada 19–21 Juni 2026 di El Hotel Kartika Wijaya, Batu, Jawa Timur, itu diikuti seluruh jajaran struktural akademik, mulai ketua laboratorium hingga tenaga administrasi di lingkungan YPTA Surabaya.

Tahun ini, kegiatan mengusung tema Patriot Merah Putih Dalam Aksi, Kolaborasi Tanpa Henti. Melalui tema tersebut, peserta akan diajak mengikuti berbagai simulasi, permainan tim, pemecahan masalah, serta tantangan lapangan yang menggambarkan semangat perjuangan bangsa dalam menjaga persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

Ketua YPTA Surabaya J Subekti mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan tenaga kependidikan sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme.

“Kegiatan ini dirancang untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan tenaga kependidikan yang berada di bawah naungan YPTA Surabaya. Kita dipanggil untuk terus memupuk semangat dan jiwa patriotisme agar perjuangan para pendiri bangsa tidak berhenti sampai di sini,” ujar Subekti.

Menurutnya, kolaborasi yang dibangun melalui kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan lembaga pendidikan yang terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

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Dalam rangkaian outbound, peserta juga akan diperkuat dengan nilai-nilai integritas, kepedulian, kedisiplinan, inovasi, serta kemampuan beradaptasi menghadapi berbagai tantangan.

Konsep continuous improvement yang menjadi dasar kegiatan ini mendorong setiap peserta untuk melakukan evaluasi, menyusun strategi, mengambil keputusan, hingga menemukan solusi terbaik secara bersama-sama.