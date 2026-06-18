Surabaya Marathon 2026 Ditargetkan Dongkrak Perputaran Ekonomi Kota hingga Sektor UMKM

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menjadikan gelaran Le Minerale Surabaya Marathon 2026 bukan sekadar ajang olahraga, melainkan sebagai upaya mendorong perputaran ekonomi dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Pahlawan.

Event lari berskala internasional yang diinisiasi Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur itu akan digelar pada 2 Agustus 2026 dengan target 10.000 peserta dari dalam maupun luar negeri.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan kehadiran ribuan peserta diproyeksikan memberi dampak ekonomi yang besar bagi berbagai sektor usaha, mulai dari perhotelan, kuliner, pusat perbelanjaan hingga pelaku UMKM. Menurutnya, konsep Surabaya Marathon tahun ini dibuat berbeda dibanding penyelenggaraan sebelumnya.

Para pelari tidak hanya diajak berolahraga, tetapi juga didorong untuk menikmati berbagai destinasi dan berbelanja di Surabaya melalui program diskon yang bisa diperoleh dengan menunjukkan medali finisher.

“Target perputaran ekonomi kali ini berbeda dan jauh lebih besar dibanding tahun 2018 yang lalu. Nanti medalinya bisa ditunjukkan untuk mendapatkan potongan harga pusat perbelanjaan di titik tertentu, tempat makan, dan hotel. Jadi, peserta bisa keliling Surabaya dan menikmati diskon lewat medali tersebut,” ujar Eri saat konferensi pers di Balai Kota Surabaya, Rabu (17/6).

Melalui konsep tersebut, Pemkot berharap para peserta tidak hanya datang untuk mengikuti lomba, tetapi juga menghabiskan waktu lebih lama di Surabaya. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Selain menggerakkan ekonomi, Surabaya Marathon 2026 juga dimanfaatkan sebagai sarana promosi wisata sejarah. Rute lomba akan melintasi sejumlah ikon kota seperti Balai Pemuda, Balai Kota Surabaya, Tugu Pahlawan, Jalan Tunjungan, Kawasan Kota Lama hingga Bundaran Hotel Majapahit.

“Kami ingin menunjukkan bahwa Surabaya ini adalah Kota Pejuang. Lewat rute ini, wisatawan dan pelari bisa berolahraga sekaligus mengenal situs-situs sejarah kita,” katanya.