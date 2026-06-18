Cuaca Malang Hari ini, Cerah Hingga Berangin dari Pagi Sampai Malam
jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (18/6) untuk kota maupun kabupatennya.
Pagi sampai malam cuaca di seluruh kawasan cerah.
Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.
Pagi sampai sore cuaca di seluh kawasan cerah dan cerah berawan.
Malamnya cerah hingga berangin di seluruh kawasan.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 14-30 derajat celsius.
Untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 8-17 kilometer per jam.
Demikian ramalan cuaca di Malang hari ini. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)
Ramalan cuaca Malang hari ini diramalkan cerah hingga berawan dan berangin di sejumlah kawasan.
Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News