Lautan Hijau di Tengah Kota, Bonek & Bonita Rayakan 99 Tahun Persebaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Euforia hari ulang tahun ke-99 Persebaya Surabaya terasa begitu kuat di jantung Kota Pahlawan. Ratusan Bonek dan Bonita turun ke jalan pada Rabu malam (17/6) untuk merayakan bertambahnya usia klub kebanggaan Arek-Arek Suroboyo yang genap berusia 99 tahun pada 18 Juni 2026.

Massa suporter yang didominasi pemuda hingga keluarga yang membawa anak-anak memadati kawasan Jalan Yos Sudarso mulai sekitar pukul 21.00 WIB sebelum bergerak menuju Stadion Gelora 10 November.

Kerumunan suporter membuat arus lalu lintas di kawasan pusat Kota Surabaya sempat mengalami kepadatan. Sejumlah pengendara terpaksa melaju perlahan di tengah lautan suporter berbaju hijau.

Di depan Monumen Jenderal Sudirman, Bonek dan Bonita sempat berhenti untuk bernyanyi bersama, mengibarkan bendera besar bergambar logo Persebaya, serta menyalakan flare yang menambah semarak suasana malam perayaan.

Banyak suporter juga mengabadikan momen bersejarah tersebut menggunakan telepon genggam mereka.

Salah satu Bonek asal Wonokromo, Fandi, mengaku bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan panjang Persebaya yang akan memasuki usia satu abad.

"Ini wujud cinta kami untuk Persebaya. Di usia yang ke-99 tahun ini, harapan kami tentu saja Persebaya bisa terus jaya, semakin profesional, dan kembali membawa trofi juara ke Surabaya," ujar Fandi.

Perayaan ulang tahun ke-99 menjadi momen spesial bagi Bonek dan Bonita karena Persebaya hanya tinggal selangkah lagi menuju usia satu abad. Dukungan dan harapan agar Bajul Ijo kembali berjaya pun menggema sepanjang malam di Kota Surabaya. (antara/mcr12/jpnn)