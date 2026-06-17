DJKN Jatim Kenalkan Lelang Digital kepada Mahasiswa UMG dalam HUT 118 Lelang Indonesia

jatim.jpnn.com, GRESIK - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur menggelar kegiatan DJKN Goes To Campus di Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG), Rabu (17/6). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-118 Lelang Indonesia.

Lebih dari 300 mahasiswa mengikuti kegiatan yang berlangsung di Hall Sang Pencerah UMG. Mereka mendapat edukasi mengenai transformasi layanan lelang yang kini dapat dilakukan secara digital melalui platform lelang.go.id.

Kegiatan tersebut dihadiri Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik, Prof. Dr. Khoirul Anwar, M.Pd., serta Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur Arik Hariyono.

Arik mengatakan selama 118 tahun lelang telah menjadi instrumen penting dalam mendukung perekonomian dan pelayanan publik di Indonesia. Seiring perkembangan teknologi, layanan lelang juga mengalami transformasi menjadi lebih modern, terbuka, dan tepercaya.

“Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengenal lebih dekat mekanisme lelang sekaligus melihat peluang pemanfaatannya dalam berbagai aktivitas ekonomi dan bisnis di masa depan,” ujar Arik.

Pada kegiatan tersebut, mahasiswa mendapatkan materi mengenai lelang sukarela yang disampaikan oleh Pejabat Lelang Kelas II Surabaya, Nyoman Ari Febrina Puspita dan Dian Permadhani.

Keduanya menjelaskan konsep dasar lelang, manfaat lelang sukarela bagi masyarakat, serta perkembangan layanan lelang yang kini dapat diakses secara daring dengan mudah dan aman.

Suasana acara berlangsung interaktif.