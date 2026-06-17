Pemotor Tewas Terlindas Truk Seusai Gagal Menyalip di Jalan Raya Demak Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Demak, Kecamatan Bubutan, Surabaya, Rabu (17/6) siang. Seorang pengendara sepeda motor tewas di lokasi setelah terjatuh dan terlindas truk saat berusaha menyalip kendaraan dari sisi kiri.

Korban diketahui berinisial DN (39), warga Gadukan Utara, Surabaya. Saat kejadian, ia mengendarai sepeda motor matik bernopol P 2597 SV dan melaju dari arah utara menuju kawasan Traffic Light Dupak.

Di saat bersamaan, sebuah truk Mitsubishi Fuso bernopol L 8289 UDD yang dikemudikan Moch Hafid (55), warga Tenggumung Wetan, juga melintas di jalur yang sama.

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Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Surabaya AKP Supriono mengatakan kecelakaan bermula ketika korban mencoba mendahului truk dari sisi kiri dengan kecepatan cukup tinggi.

“Korban berusaha menyalip dari sebelah kiri. Terjadi senggolan karena jarak kendaraan terlalu dekat hingga menyebabkan korban kehilangan kendali dan terjatuh,” ujar Supriono.

Setelah terjatuh, tubuh korban terpental ke arah kanan dan masuk ke kolong kendaraan berat tersebut. Nahas, korban terlindas roda truk hingga meninggal dunia di lokasi kejadian.

Petugas kepolisian yang menerima laporan segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan meminta keterangan sejumlah saksi.

“Kami sudah melakukan olah TKP serta mengamankan kendaraan yang terlibat untuk proses penyelidikan lebih lanjut,” katanya.