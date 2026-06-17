Nelayan Hilang di Perairan Raas Sumenep Ditemukan Tewas Tersangkut Karang

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Amsuri (55), nelayan yang dilaporkan hilang saat mencari ikan di perairan Desa Kropoh, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep akhirnya ditemukan.

Namun, korban dalam keadaan meninggal dunia. Warga Dusun Kropoh RT 01/RW 01, Desa Kropoh, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep itu sebelumnya dilaporkan hilang Senin (15/6).

Kasat Polairud Polres Sumenep AKP Moch. Rofiq menjelaskan korban ditemukan sekitar pukul 17.30 WIB oleh dua warga yang sedang mencari ikan menggunakan perahu dayung di perairan utara Pelabuhan Rakyat Desa Kropoh, sekitar 500 meter dari bibir pantai.

"Keduanya melihat sesosok mayat dalam posisi telungkup yang tersangkut di batu karang. Setelah didekati dan diperiksa, saksi mengenali mayat tersebut sebagai Amsuri yang sebelumnya dilaporkan hilang saat memancing di laut," ujar Rofiq, Rabu (17/6).

Mengetahui hal tersebut, satu saksi tetap berada di lokasi untuk menjaga jasad korban agar tidak terbawa arus, sementara lainnya segera menuju daratan guna memberitahukan keluarga korban dan warga sekitar.

"Sekitar pukul 18.00 WIB, keluarga korban bersama warga mendatangi lokasi dan melakukan evakuasi ke tepi pantai," katanya.

Temuan itu disampaikan ke Polsek Raas. Tak lama kemudian, petugas dari Polsek Raas bersama Koramil Raas, staf Kecamatan Raas, tenaga kesehatan dari Puskesmas Raas, serta warga setempat tiba di lokasi untuk membantu proses evakuasi.

"Jasad korban selanjutnya dibawa ke rumah duka di Dusun Kropoh, Desa Kropoh, Kecamatan Raas, untuk dimakamkan," jelasnya.