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Mahasiswa Berbuat Asusila di Ruang Perkuliahan, Unair: Sanksi Tunggu Hasil Pemeriksaan

Rabu, 17 Juni 2026 – 16:10 WIB
Mahasiswa Berbuat Asusila di Ruang Perkuliahan, Unair: Sanksi Tunggu Hasil Pemeriksaan - JPNN.com Jatim
Ketua Pusat Hubungan Masyarakat dan Protokol (PHMP) Unair Pulung Siswantara. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketua Pusat Hubungan Masyarakat dan Protokol (PHMP) Unair Pulung Siswantara menyatakan Komisi Etik sedang mendalami dugaan dua mahasiswa yang diduga melakukan perbuatan asusila di ruang perkuliahan. 

Dia menjelaskan Komisi Etik akan menyelidiki terkait kronologi keadaan hingga video tersebut bisa tersebar di media sosial.

Informasinya, saat kejadian terdapat seorang mahasiswa yang sedang tertidur di ruangan perkuliahan tersebut. Kemudian dia terbangun dan dikagetkan dengan dua mahasiswa lain yang diduga sedang berbuat asusila.

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Kejadian tersebut kemudian direkam dan berujung tersebar di media sosial hingga viral.

“Komisi Etik akan mendalami apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana sampai video itu muncul dan bagaimana sampai terjadinya perekaman tersebut,” kata Pulung, Rabu (17/6).

Terkait sanksi kepada kedua mahasiswa, Pulung mengatakan Unair belum bisa memberikan keputusan karena menunggu hasil pemeriksaan dari Komisi Etik.

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"Kamu menunggu hasil pemeriksaan Komisi Etik terkait tindak lanjut kepada mahasiswa, baik perekam maupun pemeran yang ada di dalam video," ucapnya.

Pulung berharap seluruh pihak menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung.

Unair menunggu hasil pemeriksaan Komisi Etik untuk menentukan sanksi kepada dua mahasiswa yang diduga melakukan perbuatan asusila di dalam ruangan perkuliahan.
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