JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Polrestabes Surabaya Selidiki Insiden Bentrokan Diduga Antarpesilat di Kalijudan

Polrestabes Surabaya Selidiki Insiden Bentrokan Diduga Antarpesilat di Kalijudan

Rabu, 17 Juni 2026 – 15:33 WIB
Polrestabes Surabaya Selidiki Insiden Bentrokan Diduga Antarpesilat di Kalijudan - JPNN.com Jatim
Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Edy Herwiyanto. Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sat Reskrim Polrestabes Surabaya menyelidiki kasus bentrokan pada malam pengesahan warga baru Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang melibatkan  antar anggota di Kalijudan gang 10, 12 dan 14, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Rabu (17/6).

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Edy Herwiyanto mengatakan saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan kepada beberapa saksi yang ada di lokasi kejadian. Serta mengumpulkan beberapa barang bukti.

"Saat ini penyidik sudah melakukan penyelidikan, kami melakukan pemeriksaan beberapa orang yang ada di tempat kejadian perkara (TKP)," kata Edy di Mapolrestabes Surabaya.

Baca Juga:

Penyelidikan nantinya untuk mengungkapkan siapa saja yang terlibat atas insiden yang terjadi.

"Ini masih diselidiki supaya terang peristiwanya baru nanti kita simpulkan," katanya.

Berdasarkan penyelidikan sementara, satu orang dilaporkan terluka akibat insiden kericuhan tersebut. Menurutnya, seiring berjalannya penyelidikan tak menutup kemungkinan korban bertambah.

Baca Juga:

"Sementara yang teridentifikasi satu orang. Nanti kami lihat apa ada korban lain atau tidak," katanya. (mcr23/jpnn)

Kasus ricuh saat malam pengesehan anggota PSHT di Kalijudan, polisi lakukan penyelidikan

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Polrestabes Surabaya Kota Surabaya pengesahan PSHT ricuh antar pesilat Insiden kalijudan PSHT

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU