Polrestabes Surabaya Selidiki Insiden Bentrokan Diduga Antarpesilat di Kalijudan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sat Reskrim Polrestabes Surabaya menyelidiki kasus bentrokan pada malam pengesahan warga baru Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang melibatkan antar anggota di Kalijudan gang 10, 12 dan 14, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Rabu (17/6).

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Edy Herwiyanto mengatakan saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan kepada beberapa saksi yang ada di lokasi kejadian. Serta mengumpulkan beberapa barang bukti.

"Saat ini penyidik sudah melakukan penyelidikan, kami melakukan pemeriksaan beberapa orang yang ada di tempat kejadian perkara (TKP)," kata Edy di Mapolrestabes Surabaya.

Penyelidikan nantinya untuk mengungkapkan siapa saja yang terlibat atas insiden yang terjadi.

"Ini masih diselidiki supaya terang peristiwanya baru nanti kita simpulkan," katanya.

Berdasarkan penyelidikan sementara, satu orang dilaporkan terluka akibat insiden kericuhan tersebut. Menurutnya, seiring berjalannya penyelidikan tak menutup kemungkinan korban bertambah.

"Sementara yang teridentifikasi satu orang. Nanti kami lihat apa ada korban lain atau tidak," katanya. (mcr23/jpnn)