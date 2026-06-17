Viral Video Dua Mahasiswa Diduga Berbuat Asusila di Kampus, Unair Buka Suara

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah video memperlihatkan dua mahasiswa terekam kamera ponsel diduga sedang melakukan perbuatan asusila di dalam ruangan perkuliahan viral di media sosial.

Informasi yang beredar kejadian itu terjadi di dalam video diduga berada di area Gedung Kuliah Bersama (GKB) Universitas Airlangga (Unair).

Pihak Universitas Airlangga membenarkan adanya informasi mengenai dugaan tindakan tidak sesuai norma kesusilaan yang terjadi di lingkungan kampus tersebut.

Ketua Pusat Hubungan Masyarakat dan Protokol (PHMP) Unair Pulung Siswantara mengatakan universitas saat ini masih melakukan pendalaman melalui Komisi Etik untuk mengetahui secara menyeluruh kronologi serta fakta kejadian.

“Memang dari pihak universitas membenarkan adanya informasi yang beredar dan saat ini tetap kami proses melalui Komisi Etik untuk mendalami apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kronologinya,” kata Pulung, Rabu (17/6).

Meski demikian, Pulung mengatakan pihaknya masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk mendalami bagaimana video tersebut dapat direkam dan kemudian beredar.

“Kami melakukan pendalaman bagaimana sampai video itu muncul dan bagaimana sampai terjadinya perekaman tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, hasil pemeriksaan Komisi Etik nantinya akan menjadi dasar bagi universitas untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk keputusan terhadap pihak-pihak yang terlibat.