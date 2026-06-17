Ubhara Surabaya Wisuda 207 Lulusan, Rektor Ingatkan Alumni Tidak Cepat Puas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya mewisuda sebanyak 207 lulusan program sarjana dan magister dalam Wisuda Sarjana Angkatan LIX dan Magister Angkatan XXXIV yang digelar di Gedung Ubhara Surabaya, Rabu (17/6).

Rektor Ubhara Surabaya Irjen (Purn) Drs Anton Setiadji menyampaikan, seluruh lulusan yang diwisuda merupakan bentuk tanggung jawab Ubhara kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para lulusan tersebut telah memenuhi seluruh ketentuan akademik serta melalui proses pelaporan kepada kementerian hingga memperoleh PIN dan penomoran resmi.

Dalam perjalanan pengembangan akademiknya, Ubhara Surabaya juga terus menunjukkan peningkatan kinerja di bidang penelitian dan publikasi ilmiah. Dalam kurun waktu 16 tahun, kampus ini telah menghasilkan 2.582 artikel ilmiah, 362 buku, 154 karya kekayaan intelektual, serta memiliki tujuh jurnal yang terindeks SINTA.

Anton berpesan kepada para wisudawan bahwa setelah kembali ke tengah masyarakat, mereka akan menghadapi berbagai persaingan dan tantangan yang harus disikapi secara bijaksana.

“Jangan berpuas diri dengan apa yang telah saudara capai saat ini. Terus tingkatkan kemampuan, bersikap rendah hati, dan hindari sikap angkuh kepada masyarakat yang menilai pengetahuan serta keahlian saudara,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan para lulusan untuk terus belajar serta memanfaatkan ilmu dan keterampilan yang dimiliki, baik untuk bersaing memperoleh pekerjaan maupun menciptakan peluang usaha.

Selain itu, Anton meminta para alumni untuk menjaga kehormatan dan nama baik almamater serta memegang teguh nilai-nilai Panca Prasetya Alumni Ubhara Surabaya dalam kehidupan bermasyarakat.

Sementara itu, Kepala LLDIKTI Wilayah VII Prof Dr Dyah Sawitri menyampaikan para wisudawan harus menjadi agen perubahan yang mampu mengoptimalkan peluang dan kekuatan baru melalui penguasaan keterampilan, ilmu pengetahuan, serta kemampuan yang dimiliki.