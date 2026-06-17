Dindik Jatim Gandeng HGI China, Siapkan Talenta Digital AI dan Industri Gim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur terus memperkuat pendidikan vokasi melalui pengembangan talenta digital, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), hingga industri kreatif.



Komitmen itu diwujudkan melalui penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara Dindik Jatim dan HGI Research Centre, anak perusahaan BOKE Electronic, di Shanghai, China, pada 11 Juni 2026.

Kepala Dindik Jatim Aries Agung Paewai mengatakan kerja sama tersebut menjadi langkah awal untuk mengeksplorasi berbagai program konkret, mulai dari integrasi pendidikan dengan industri, pengembangan talenta digital, kemitraan sekolah dengan dunia usaha, hingga program pertukaran internasional.



"Melalui kolaborasi dengan HGI Research Centre dan sejumlah kampus vokasi terkemuka di Shanghai, Jawa Timur berharap dapat mencetak talenta muda yang tidak hanya menguasai keterampilan digital mutakhir, tetapi juga memiliki kemampuan komunikasi serta berwawasan internasional demi mendukung peningkatan skala industri regional," kata Aries, Selasa (16/6).



Penandatanganan LoI dilakukan dalam rangkaian kunjungan resmi delegasi Dindik Jatim ke Shanghai pada 8-12 Juni 2026.



Selama kunjungan tersebut, kedua pihak membahas berbagai peluang kerja sama, seperti penyusunan kurikulum bersama, sertifikasi keterampilan vokasi internasional, hingga penguatan hubungan antara sekolah dan dunia industri.

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Salah satu konsep yang menjadi perhatian ialah Chinese + Class Skill, yaitu model pembelajaran yang menggabungkan kemampuan bahasa Mandarin dengan keterampilan profesional yang dibutuhkan dunia kerja.



Pendekatan tersebut diterapkan dalam berbagai bidang, seperti desain gim, media digital, produksi konten, dan sektor industri kreatif lainnya.