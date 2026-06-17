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Libur Tahun Baru Islam, Pertamina Tambah 922 Ribu Tabung Elpiji 3 Kg di Jawa Timur

Rabu, 17 Juni 2026 – 13:32 WIB
Libur Tahun Baru Islam, Pertamina Tambah 922 Ribu Tabung Elpiji 3 Kg di Jawa Timur - JPNN.com Jatim
Seorang petugas Pertamina memeriksa pasokan LPG 3 kilogram di Surabaya, Selasa (16/6/2026). (ANTARA/HO-Patra Niaga)

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pertamina Patra Niaga menambah pasokan sekitar 922.680 tabung elpiji 3 kilogram di Jawa Timur selama momen libur Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.


Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi mengatakan penambahan pasokan dilakukan karena kebutuhan elpiji diperkirakan meningkat selama libur Tahun Baru Islam.


Menurutnya, peningkatan konsumsi dipicu berbagai aktivitas masyarakat seperti kegiatan keagamaan, acara sosial, hingga pawai budaya.

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“Jumlah ini diharapkan dapat mencukupi kebutuhan aktivitas masyarakat sehingga masyarakat dapat menikmati momen perayaan kali ini dengan tenang,” kata Ahad di Surabaya, Selasa (16/6).


Ahad memastikan ketersediaan energi, termasuk elpiji, dalam kondisi aman dan mencukupi. Pertamina juga menyiagakan seluruh infrastruktur pendukung serta personel di lapangan untuk memastikan distribusi berjalan lancar.


"Pertamina menyiagakan personel di lapangan guna memastikan penyaluran elpiji berjalan lancar," ujarnya.

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Dia mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena stok yang tersedia mampu memenuhi kebutuhan.


Selain itu, masyarakat diminta menggunakan elpiji subsidi 3 kilogram sesuai peruntukannya, yakni untuk masyarakat yang berhak menerima subsidi.

Pertamina Patra Niaga menambah 922.680 tabung elpiji 3 kilogram di Jawa Timur selama libur Tahun Baru Islam 1448 Hijriah.
Sumber Antara
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TAGS   elpiji 3 kg stok elpiji stok gas melon Pertamina Patra Niaga tahun baru islam stok elpiji aman

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