Purbaya Tembus Tiga Besar Festival Reog Ponorogo 2026

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Perkumpulan Unit-Unit Reog Kota Surabaya (Purbaya) berhasil meraih Juara 3 Penyaji Terbaik dalam Festival Nasional Reog Ponorogo (FNRP) XXXI Tahun 2026. Capaian tersebut diumumkan pada malam penutupan festival yang menjadi bagian dari rangkaian Grebeg Suro 2026 di Alun-alun Ponorogo, Senin (15/6).

Prestasi ini menjadi salah satu pencapaian terbaik Purbaya dalam beberapa tahun terakhir. Kelompok seni reog yang mewakili Surabaya itu tampil pada Sabtu (13/6) dan masuk jajaran tiga besar di tengah persaingan peserta dari berbagai daerah.

Ketua Purbaya Surabaya Budi Sutrisno mengatakan hasil tersebut melampaui target yang dipasang tim sejak awal persiapan.

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“Awalnya target kami bisa masuk 10 besar. Setelah latihan berjalan dan penampilan terus dipoles, target naik menjadi lima besar. Alhamdulillah hasilnya bisa melebihi target yang kami pasang,” ujar Budi, Selasa (16/6).

Menurutnya, pencapaian tersebut tidak diraih secara instan. Proses latihan yang intensif selama beberapa bulan menjadi salah satu faktor yang mengantarkan Purbaya meraih hasil maksimal.

“Latihannya memang ekstra. Selain itu, kedisiplinan dan kekompakan tim menjadi kunci. Tanpa itu, sulit untuk mendapatkan hasil yang baik dalam kompetisi sebesar ini,” katanya.

Budi menilai keberhasilan menembus tiga besar menunjukkan kualitas kelompok reog asal Surabaya mampu bersaing dengan peserta lain di tingkat nasional.

Namun, dia menegaskan capaian tersebut bukan alasan untuk cepat berpuas diri.