Arema FC Resmi Berpisah dengan Samuel Balinsa, Daftar Pemain yang Hengkang Bertambah

jatim.jpnn.com, MALANG - Manajemen Arema FC kembali melakukan perombakan skuad jelang musim 2026/2027. Kali ini, Singo Edan memutuskan tidak memperpanjang kontrak gelandang Samuel Gideon Balinsa.

General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan dedikasi pemain berusia 27 tahun tersebut selama berseragam Arema.

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Samuel Gideon Balinsa atas dedikasi, loyalitas, dan kerja keras yang telah diberikan kepada Arema FC," kata Yusrinal dalam keterangan tertulis, Selasa (16/6).

Samuel Balinsa bergabung dengan Arema pada musim 2023/2024 setelah didatangkan dari Persewar. Selama tiga musim, ia menjadi salah satu pemain yang berperan menjaga keseimbangan antara lini tengah, pertahanan, dan serangan Singo Edan.

Performa Balinsa juga turut mengantarkan Arema meraih gelar Piala Presiden 2024, yang menjadi trofi keempat bagi klub kebanggaan Aremania tersebut.

Selama memperkuat Arema FC, pemain kelahiran 1999 itu tercatat tampil dalam 64 pertandingan.

Yusrinal berharap pengalaman selama di Arema dapat menjadi bekal bagi Balinsa untuk melanjutkan karier sepak bolanya.

"Semoga seluruh pengalaman yang diperoleh selama membela Arema FC menjadi bekal berharga untuk terus berkembang dan mencapai prestasi yang lebih tinggi," ujar dia.

Hengkangnya Balinsa menambah panjang daftar pemain yang meninggalkan Arema FC pada bursa transfer kali ini.