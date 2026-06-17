Kantor Pemkab Magetan Dibobol Maling, 7 Laptop dan Hard Disk Senilai Rp25 Juta Raib

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kantor Pemerintah Kabupaten Magetan dibobol maling. Sebanyak tujuh laptop dan satu hard disk dilaporkan hilang dengan total kerugian mencapai Rp25 juta.

Kepala Bagian Umum Setdakab Magetan Hendrawan Prastawa Adhi menjelaskan kasus ini pertama kali diketahui oleh salah satu pegawai masuk kantor dan mendapati laptop yang tersimpan di dalam tasnya sudah hilang. Temuan tersebut kemudian dilaporkan ke Bagian Umum untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut.

"Hasil pemeriksaan mengejutkan. Tidak hanya satu laptop yang hilang, petugas menemukan total tujuh laptop dan satu hard disk raib dari ruang Bagian Hukum dan Bagian Tata Pemerintahan," kata Hendrawan, Selasa (16/6).

Hendrawa menyampaikan aksi pencurian terekam kamera pengawas atau CCTV. Dalam rekaman tersebut, terlihat yang diduga pelaku masuk ke dalam ruangan dan membawa keluar barang-barang yang dicuri.

"Aksi pencurian diperkirakan terjadi pada malam hari, antara Sabtu malam hingga Minggu dini hari," katanya.

Meski terdapat petugas jaga malam dari Satpol PP, pelaku diduga tetap berhasil masuk ke area kantor tanpa diketahui. Pemkab Magetan mengakui sistem keamanan perlu diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang.

Menurut Hendrawan, kompleks perkantoran Pemkab selama ini relatif terbuka karena berfungsi sebagai pusat layanan publik. Selain itu, area pengamanan dan pagar pembatas dinilai minim sehingga memudahkan akses dari luar.

Kasus pencurian tersebut kini telah dilaporkan ke Polsek Magetan. Polisi telah melakukan olah TKP dan penyelidikan untuk mengungkap identitas pelaku.