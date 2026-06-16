Bea Cukai Buka Layanan Registrasi IMEI Gratis Bagi Jemaah Haji di Debarkasi Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Bea Cukai Juanda membukan layanan pendaftaran IMEI gratis di Asrama Haji Debarkasi Surabaya. Program ini bertujuan untuk memudahkan jemaah haji yang membeli telepon seluler, tablet, maupun komputer genggam dari Arab Saudi agar bisa langsung digunakan setibanya di Tanah Air.

Petugas Bea Cukai Juanda Nelli Agustin Nikarini, menjelaskan bahwa proses pendaftaran cukup mudah. Jemaah hanya perlu menyiapkan sejumlah dokumen pendukung.

"Jemaah cukup menunjukkan paspor, boarding pass kedatangan, visa haji, nota pembelian, serta perangkat yang akan didaftarkan," ujar Nelli, Selasa (16/6).

Menurutnya, setelah proses registrasi selesai, IMEI perangkat tidak langsung aktif saat itu juga. Namun, aktivasi akan dilakukan dalam waktu maksimal dua hari.

"Setelah proses pendaftaran selesai, IMEI akan aktif paling lama dalam waktu dua kali dua puluh empat jam," katanya.

Dalam satu kali kedatangan dari luar negeri, setiap jemaah juga diberikan kesempatan mendaftarkan lebih dari satu perangkat.

"Setiap jamaah dapat mendaftarkan maksimal dua unit perangkat dalam satu kali kedatangan," jelasnya.

Selain kemudahan layanan, pemerintah juga memberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak bagi jamaah haji reguler sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan tersebut membuat jemaah tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk pendaftaran IMEI perangkat yang dibawa dari Arab Saudi.