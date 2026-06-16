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Nelayan Ra’as Sumenep Hilang Saat Melaut, Tim SAR Gabungan Lakukan Pencarian

Selasa, 16 Juni 2026 – 21:00 WIB
Nelayan Ra’as Sumenep Hilang Saat Melaut, Tim SAR Gabungan Lakukan Pencarian - JPNN.com Jatim
Nelayan Amsuri (55) asal Ra’as Sumenep hilang saat melaut di perairan Kropoh. Perahu ditemukan kosong, Tim SAR gabungan masih lakukan pencarian korban. Foto: Humas Polres Sumenep

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Seorang nelayan asal Dusun Kropoh RT 01/RW 01, Desa Kropoh, Kecamatan Ra’as, Kabupaten Sumenep, bernama Amsuri (55), dilaporkan hilang saat melaut di perairan setempat, Senin (15/6).

Korban diketahui berangkat seorang diri sekitar pukul 08.00 WIB menggunakan perahu dayung untuk memancing di sekitar perairan Desa Kropoh. Namun hingga malam hari, korban tidak kunjung kembali ke rumah.

Istri korban, Ervani bersama warga kemudian melakukan pencarian setelah korban tidak dapat dihubungi.

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Pada Selasa (16/6) dini hari, warga menemukan perahu milik korban dalam keadaan mengapung di perairan dekat Pelabuhan Talebuk, Desa Kropoh. Perahu ditemukan mengapung dan setelah dicek keluarga, dipastikan milik korban.

Menindaklanjuti laporan tersebut, aparat kepolisian bersama TNI, pemerintah kecamatan, dan masyarakat langsung melakukan pencarian di sekitar lokasi penemuan perahu. Namun hingga saat ini korban belum ditemukan.

Kasat Polairud Polres Sumenep AKP Moch Rofiq mengatakan pihaknya telah melakukan langkah awal penanganan di lapangan.

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“Kami sudah melakukan olah TKP, pengumpulan keterangan, serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk proses pencarian,” ujarnya.

Tim SAR gabungan yang terdiri dari Polairud, Basarnas, BPBD, TNI-Polri, serta unsur masyarakat nelayan kini masih melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian.

Nelayan Amsuri (55) asal Ra’as Sumenep hilang saat melaut di perairan Kropoh. Perahu ditemukan kosong, Tim SAR gabungan masih lakukan pencarian korban
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TAGS   Sumenep nelayan Sumenep hilang Nelayan sumenep nelayan sumenep hilang melaut

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