Lansia Tewas Tercebur Gorong-Gorong, DPRD Surabaya Akan Panggil Penanggung Jawab Proyek

jatim.jpnn.com, SURABAYA - DPRD Kota Surabaya akan memanggil penanggung jawab proyek gorong-gorong di Plaza Marina setelah insiden lansia tewas terjatuh pada lubang proyek tersebut pada Jumat (12/6). Korban yang meninggal ialah Lalia Endriati yang saat itu dibonceng oleh suaminya Edi Parlin.

Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri mengatakan akan memanggil pihak penanggung jawab, termasuk Pemkot Surabaya.

"Menyikapi kejadian saat ini, bahwa setiap proyek tidak boleh mencelakakan seluruh pengguna jalan. Oleh sebab itu nanti akan kita panggil untuk mereka bertanggung jawab," kata Syaifuddin, Selasa (16/6).

Syaifuddin menjelaskan setiap proyek konstruksi jalan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) sebagaimana diatur dalam Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 Penyedia jasa (kontraktor) wajib memasang rambu peringatan dini, barikade, dan informasi proyek di area ruang milik jalan.

"Ketika ada kegiatan proyek itu harus ada sarana pengaman, yaitu jaring pengaman dan barier. Atau sarana penutup agar diketahui oleh banyak publik atau pengendara,termasuk nilai proyek, anggaran, transparansi itu harus. Ketika ini melanggar akan kami selidiki dan diproses secara hukum dan tanggung jawab ke panjenengan (Edi) karena pengguna jalan dilindungi UU," jelasnya.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Surabaya itu menekankan pengaman harus memenuhi syarat agar orang tidak mudah terperosok atau celaka. Termasuk lampu pemberi tanda agar proyek tidak membahayakan pengendara di situ.

Syaifuddin juga mengapresiasi niat baik Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, bahkan tidak memberikan toleransi pada kejadian tersebut.

"Kami juga apresiasi niat baik Pak Wali sigap dan tidak memberiakan toleransi manakala itu mengganggu dan merugikan pengguna jalan," ujarnya.