Tak Mudah Lagi Ajukan Diska, PA Surabaya Terapkan Mekanisme Berlapis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Penurunan angka pengajuan dispensasi kawin (Diska) di Surabaya hingga 61,63 persen ternyata juga dipengaruhi ketatnya mekanisme seleksi yang diterapkan Pengadilan Agama (PA) Surabaya dalam memeriksa setiap permohonan yang masuk.

Ketua Pengadilan Agama Surabaya Pengadilan Agama Surabaya Mufi Ahmad Baihaqi mengatakan setiap permohonan dispensasi kawin kini wajib melalui sejumlah tahapan rekomendasi sebelum diputuskan oleh majelis hakim.

“Keberhasilan ini tidak lepas dari kolaborasi dengan stakeholder lain. Setiap permohonan dispensasi nikah kami sarankan wajib mendapat rekomendasi siap reproduksi dari Dinas Kesehatan melalui Puskesmas,” ujar Mufi, Senin (15/6).

Selain rekomendasi kesehatan, PA Surabaya juga mewajibkan adanya rekomendasi dari psikolog sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Menurut Mufi, seluruh hasil pemeriksaan tersebut menjadi bahan analisis komprehensif bagi hakim sebelum memberikan putusan sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan permohonan, tetapi juga kondisi psikologis dan kesehatan calon pasangan.

Dia menambahkan sebagian besar permohonan yang dikabulkan merupakan kasus dengan usia calon mempelai yang sudah mendekati batas dewasa, yakni di atas 18 tahun menuju 19 tahun.

“Rata-rata yang dikabulkan itu sudah di atas 18 tahun,” jelasnya.

Mufi juga menyebut faktor sosial dan budaya masih menjadi pertimbangan dalam sejumlah kasus, terutama jika hubungan pasangan berpotensi memicu konflik antar keluarga.