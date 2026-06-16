Cuaca Surabaya Hari ini, Diramalkan Cerah-Berawan Seharian di Seluruh Kawasan
Selasa, 16 Juni 2026 – 10:05 WIB
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Selasa (16/6).
Paginya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.
Siangnya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.
Sore dan malam cerah di seluruh kawasan.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-34 derajat celsius.
Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18 kilometer per jam.
Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah selama seharian.
Masyarakat diimbau tetap membawa air minum lebih agar tidak dehidrasi.
Ramalan cuaca Surabaya hari ini diramalkan cerah hingga berawan di seluuruh kawasan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News