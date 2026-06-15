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Bermain di Dekat Waduk, 3 Balita Kakak Beradik di Sampang Tewas Tenggelam

Senin, 15 Juni 2026 – 22:05 WIB
Bermain di Dekat Waduk, 3 Balita Kakak Beradik di Sampang Tewas Tenggelam - JPNN.com Jatim
Tiga balita kakak beradik di Sampang ditemukan meninggal dunia usai diduga tenggelam saat bermain di waduk yang menjadi sumber pasokan air warga. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SAMPANG - Tiga balita kakak beradik ditemukan meninggal dunia setelah diduga tenggelam di sebuah waduk penampung air di Dusun Sabu’uk, Desa Junok, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang, Madura, Minggu (14/6) siang.

Ketiga korban masing-masing berinisial AH (3), MH (3), dan Z (4). Mereka diduga tenggelam saat bermain di sekitar waduk yang selama ini digunakan warga sebagai sumber pasokan air untuk kebutuhan sehari-hari.

Kasi Humas Polres Sampang AKP Eko Puji Waluyo mengatakan, peristiwa tersebut pertama kali diketahui oleh seorang warga bernama Alfiya. Saat itu, saksi melihat salah satu korban mengambang di permukaan waduk.

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Mengetahui kejadian tersebut, saksi segera meminta bantuan warga sekitar dan melaporkannya kepada pihak kepolisian.

Warga bersama petugas kemudian mengevakuasi ketiga korban dan membawanya ke puskesmas terdekat. Namun, setelah menjalani pemeriksaan medis, ketiganya dinyatakan meninggal dunia.

“Informasi awal, ketiga korban diduga mengalami kecelakaan saat bermain di pinggir waduk air,” kata Eko, Senin (15/6).

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Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan adanya unsur tindak pidana dalam peristiwa tersebut.

“Pihak keluarga telah membuat surat pernyataan bahwa kejadian ini merupakan musibah dan tidak akan menempuh jalur hukum,” ujarnya.

Tiga balita kakak beradik di Sampang ditemukan meninggal dunia usai diduga tenggelam saat bermain di waduk yang menjadi sumber pasokan air warga
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