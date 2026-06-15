KM La Risky Tenggelam di Perairan Kangean Diduga Hantam Karang, Tak Ada Korban Jiwa

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Sebuah kapal motor pengangkut barang KM La Risky tenggelam di perairan selatan Pulau Mamburit, Kecamatan Kangean, Kabupaten Sumenep, Senin (15/6) sekitar pukul 14.45 WIB.

Beruntung, nakhoda dan empat anak buah kapal (ABK) selamat setelah dievakuasi nelayan yang berada di sekitar lokasi kejadian.

Kapal yang mengangkut tabung gas LPG 3 kilogram, material bangunan, serta berbagai kebutuhan masyarakat kepulauan itu dilaporkan tenggelam sekitar 1,5 mil laut dari Pelabuhan Batuguluk.

Insiden bermula saat kapal diduga menabrak karang ketika berlayar menuju tujuan. Benturan tersebut mengakibatkan lambung kapal bocor sehingga air laut masuk ke dalam badan kapal.

Dalam waktu singkat, kapal mengalami kemiringan dan akhirnya tenggelam bersama sebagian besar muatannya.

Kapolsek Kangean AKP Datun Subagyo mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut karena seluruh awak kapal berhasil diselamatkan oleh nelayan setempat.

“Alhamdulillah seluruh awak kapal, yakni nakhoda dan empat ABK dievakuasi dalam keadaan selamat. Saat kejadian, sejumlah nelayan yang berada tidak jauh dari lokasi langsung memberikan pertolongan,” kata Datun, Senin (15/6).

Selain mengevakuasi para korban, nelayan juga membantu menyelamatkan sebagian barang muatan yang masih mengapung di laut.