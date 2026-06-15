Polisi Turun Tangan Usut Insiden Maut Lansia Tewas Tercebur Gorong-gorong Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Unit Gakkum Sat Lantas Polrestabes Surabaya masih menyelidiki kecelakaan yang menewaskan Laila Endriati (69) warga Jalan Kawatan, Bubutan, Surabaya. Lansia itu meninggal dunia kecelakaan di Jalan Margorejo Indah, Kecamatan Wonocolo pada Jumat (12/6) malam.

Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Galuh Bayu Raditya mengatakan pihaknya langsung melakukan asistensi di lokasi kejadian setelah menerima laporan kecelakaan tersebut.

"Terkait kasusnya sedang kami selidiki. Kemarin sudah kami asistensi untuk perbaikan sistem keselamatan di lokasi kecelakaan," kata Galuh, Minggu (14/6).

Menurut dia, penyelidikan dilakukan bersama Sat Reskrim Polrestabes Surabaya dan Polsek Wonocolo untuk mengungkap penyebab pasti insiden tersebut. Dalam waktu dekat, polisi juga akan memanggil pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab atas keberadaan proyek di lokasi kejadian.

"Kami berkoordinasi dengan Sat Reskrim dan Polsek Wonocolo. Ke depannya, kami akan panggil semua pihak-pihak yang bertanggung jawab," ujarnya.

Insiden maut itu bermula saat korban dibonceng suaminya, Edy Parlin (65)menggunakan sepeda motor Honda Supra X bernomor polisi L 5478 AAE.

Saat melintas dari arah timur ke barat, pasangan tersebut berada di belakang dua kendaraan roda empat.

Ketika salah satu mobil berbelok menuju area pusat perbelanjaan dan kendaraan lainnya melaju lurus, pengendara motor diduga berupaya mendahului dari sisi kiri.