180 Peserta Ramaikan EastFood dan EastPack Surabaya 2026, Siap Dongkrak Ekonomi Jatim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pameran makanan dan minuman terbesar di Jawa Timur, EastFood Indonesia Expo (IIFEX) & AllPack Surabaya 2026 (EastPack Surabaya) menghadirkan kompetisi memasak sebagai salah satu daya tarik utama dalam penyelenggaraan tahun ini.

Ajang yang digelar pada 18-21 Juni 2026 di Grand City Convex itu menghadirkan delapan kategori lomba kuliner yang mengangkat kekayaan cita rasa Nusantara.

Owner Krista Exhibitions Daud D Salim mengatakan EastFood Indonesia tahun ini menjadi penyelenggaraan ke-16 di Surabaya.

Menariknya, untuk pertama kalinya EastFood menghadirkan kompetisi memasak melalui kolaborasi dengan Association of Culinary Professionals (ACP).

"Biasanya kami hanya menghadirkan demo memasak, tetapi tahun ini ada kompetisi Bakat Boga dengan delapan kategori. Antusiasmenya sangat tinggi hingga sejumlah pendaftar terpaksa ditolak karena kuota telah penuh," ujar Daud saat konferensi pers, Senin (15/6).

Daud menjelaskan pameran tahun ini menggunakan dua lantai area Grand City Convex dan diikuti sekitar 180 peserta.

Peserta tersebut terdiri atas perusahaan nasional maupun internasional, termasuk sekitar 30-40 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari Jawa Timur dan berbagai daerah di Indonesia.

Selain kompetisi memasak, EastFood 2026 juga menghadirkan chef pizza profesional dari Italia, seminar industri, workshop, talk show, serta demonstrasi teknologi pengolahan dan pengemasan makanan.