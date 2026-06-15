Polisi Siaga di Batas Kota Surabaya, Konvoi Pesilat Dipastikan Ditindak

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polrestabes Surabaya melakukan penyekatan di sejumlah titik wilayah Kota Pahlawan pada malam 1 Muharram, Senin (15/6).

Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) saat kegiatan pengesahan anggota perguruan silat yang berlangsung di kawasan Kenjeran Park.

Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Galih Bayu Raditya mengatakan personel disiagakan di sejumlah titik, baik di perbatasan maupun kawasan tengah kota.

"Personel kami siapkan di batas kota dan tengah kota untuk antisipasi gangguan kamtibmas," kata Galih saat dikonfirmasi, Senin (15/6).

Menurut dia, petugas akan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas di sejumlah titik penyekatan.

Karena itu, masyarakat yang tidak memiliki keperluan mendesak diimbau menghindari kawasan perbatasan untuk sementara waktu.

Selain melakukan penyekatan, polisi juga melarang adanya konvoi setelah kegiatan pengesahan anggota perguruan silat selesai.

Galih menegaskan aparat tidak akan ragu mengambil tindakan terhadap pihak yang mengganggu keamanan, ketertiban, maupun keselamatan pengguna jalan.