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Polisi Ultimatum Oknum Pesilat Jelang Suroan, Tak Taat Hukum Akan Bernasib Begini

Senin, 15 Juni 2026 – 15:03 WIB
Polisi Ultimatum Oknum Pesilat Jelang Suroan, Tak Taat Hukum Akan Bernasib Begini - JPNN.com Jatim
Ilustrasi konvoi pesilat. Foto: Chat GPT

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Polres Lamongan mengeluarkan peringatan keras kepada oknum anggota perguruan silat yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Kabupaten Lamongan. Peringatan tersebut disampaikan menjelang peringatan Suroan yang melibatkan perguruan silat.

Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid menegaskan bahwa tindakan seperti konvoi liar, provokasi, pengeroyokan, perusakan fasilitas umum, hingga aksi yang berpotensi memicu konflik antarkelompok akan ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Ini adalah peringatan keras bagi seluruh oknum pesilat. Apabila ada yang nekat memicu gesekan, melakukan tindakan anarkis, atau merusak ketentraman masyarakat, kami tidak akan ragu melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Hamzaid, Senin (15/6).

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Menurutnya, aparat kepolisian akan mengambil langkah tegas terhadap siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran tanpa memandang latar belakang kelompok maupun organisasi yang diikuti.

Hamzaid mengingatkan seluruh anggota perguruan silat agar menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.

Dia menegaskan setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menaati hukum dan menjaga ketertiban umum demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif.

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“Pilihannya hanya dua, taat pada hukum dan aturan atau berhadapan dengan ancaman pidana yang berlaku. Mari tunjukkan bahwa pesilat adalah pelopor keamanan, bukan sumber gangguan kamtibmas,” katanya.

Polres Lamongan juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan lingkungan dan segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya potensi gangguan kamtibmas.

Jelang Suroan, Polres Lamongan mengultimatum oknum pesilat agar tidak membuat gaduh. Konvoi liar, provokasi hingga aksi anarkis dipastikan akan ditindak tegas
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TAGS   Lamongan Suroan polres lamongan ultimatum polres lamongan jelang suroan

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