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Mas Dhito Bangga, Passing Grade SMA Boarding School Kediri Tembus 73 Persen

Senin, 15 Juni 2026 – 13:08 WIB
Mas Dhito Bangga, Passing Grade SMA Boarding School Kediri Tembus 73 Persen - JPNN.com Jatim
Program sekolah berasrama gratis Pemkab Kediri membuahkan hasil. Lebih dari 73 persen siswa angkatan pertama diterima di PTN. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Sebanyak 126 siswa angkatan pertama SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School resmi dilepas dalam acara kelulusan yang digelar di Convention Hall Simpang Lima Gumul, Minggu (14/6).

Kelulusan angkatan perdana sekolah berasrama gratis milik Pemerintah Kabupaten Kediri itu menjadi momen istimewa. Sebab, mayoritas siswa yang berasal dari keluarga prasejahtera berhasil menembus perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta.

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau Mas Dhito menyebut para siswa telah membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi bukan penghalang untuk meraih pendidikan tinggi.

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Menurut dia, capaian angkatan pertama tersebut melampaui ekspektasi.

"Passing gradenya bisa di atas 70 persen untuk angkatan pertama. Alhamdulillah ini menjadi lulusan dengan penerimaan di perguruan tinggi terbaik se-Kabupaten Kediri, bahkan mengalahkan beberapa kota dan kabupaten lain," kata Mas Dhito.

Dari total 126 siswa, sebanyak 56 mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT). Hasilnya, 41 siswa atau 73,21 persen dinyatakan lolos ke perguruan tinggi negeri.

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Selain itu, 10 siswa lainnya diterima melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

Secara keseluruhan, sebanyak 101 siswa berhasil diterima di perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Program sekolah berasrama gratis Pemkab Kediri membuahkan hasil. Lebih dari 73 persen siswa angkatan pertama diterima di PTN.
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TAGS   Pemkab Kediri SMA Boarding School siswa keluarga miskin pendidikan gratis Kediri boarding school Kediri SMA Dharma Wanita 1 Pare Mas Dhito Hanindhito Himawan Pramana

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