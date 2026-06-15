SPMB Jatim Tahap 1 Ditutup, 54.056 Calon Murid Lolos Jalur Domisili

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Timur 2026 tahap 1 melalui jalur domisili untuk SMA dan SMK resmi ditutup pada Jumat (12/6) pukul 21.00 WIB.

Dari total 213.066 pendaftar, sebanyak 54.056 calon murid dinyatakan diterima pada jalur tersebut.

Rinciannya, sebanyak 40.786 calon murid diterima di SMA Negeri dan 13.270 calon murid diterima di SMK Negeri, sedangkan jumlah pendaftar pada tahap pertama mencapai 111.144 calon murid untuk SMA dan 101.922 calon murid untuk SMK.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur, sebanyak 31.443 calon murid SMA dan 10.506 calon murid SMK berhasil diterima pada pilihan sekolah pertama yang diajukan.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai mengucapkan selamat kepada para calon murid yang lolos melalui jalur domisili.

"Selamat kepada calon murid SMA dan SMK yang diterima di tahap 1. Terus tingkatkan prestasi terbaik kalian," kata Aries, Minggu (14/6).

Aries menjelaskan sistem seleksi jalur domisili tahun ini tidak lagi semata-mata berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah.

Seleksi dilakukan berdasarkan nilai akhir yang merupakan gabungan nilai rapor dan Tes Kemampuan Akademik (TKA), kemudian mempertimbangkan jarak domisili, usia, serta waktu pendaftaran.