Cuaca Surabaya Hari ini, Cerah-Berawan Seharian, Siang Bakal Panas Menyengat
Senin, 15 Juni 2026 – 09:04 WIB
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Senin (15/6).
Paginya cerah di seluruh kawasan.
Siang dan sore masih cerah di seluruh kawasan.
Malamnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-33 derajat celsius.
Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 11-17 kilometer per jam.
Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah selama seharian.
Masyarakat diimbau tetap membawa air minum lebih agar tidak dehidrasi.
Ramalan cuaca Surabaya hari ini diramalkan cerah hingga berawan di seluuruh kawasan.
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