Eri Cahyadi Murka, Ancam Copot Kepala Dinas jika Ada Kelalaian Proyek Maut Margorejo

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengancam memberikan sanksi tegas hingga pencopotan jabatan apabila ditemukan unsur kelalaian dalam proyek gorong-gorong di Jalan Margorejo Indah yang menyebabkan seorang lansia meninggal dunia.

Eri menegaskan akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penerapan standar operasional prosedur (SOP) pengamanan proyek untuk memastikan seluruh ketentuan telah dijalankan sesuai aturan.

"Ini peringatan keras saya buat kontraktor dan kepala dinas. Kemarin saya cuti, saya tidak bisa memberikan teguran, tetapi hari ini cuti saya sudah berakhir. Saya berikan teguran keras," kata Eri, Sabtu (13/6).

Menurut dia, seluruh dokumen proyek, termasuk Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), akan diperiksa secara detail guna mengetahui apakah aspek keselamatan dan pengamanan proyek telah dilaksanakan dengan baik.

"Saya akan lihat dokumen RKS-nya, pengamanannya seperti apa. Kalau pengamanan proyek tidak dilakukan dan dinasnya diam saja, saya akan beri sanksi seberat-beratnya," tuturnya.

Eri bahkan tidak menutup kemungkinan mencopot kepala dinas terkait apabila hasil investigasi menemukan adanya kelalaian fatal dalam pengawasan proyek.

"Seluruh proyek di Surabaya keamanannya harus sesuai dengan RKS dan penawarannya. Kalau sampai tidak dijalankan, berarti dinasnya tidak tepat. Saya copot kepala dinasnya," ujarnya.

Dia menyebut Inspektorat Kota Surabaya telah diminta melakukan investigasi untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.