Program Pendidikan Ini Bantu Putus Rantai Kemiskinan, 101 Siswa Kediri Lolos PTN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Kediri dan Putera Sampoerna Foundation (PSF) melalui Lighthouse School Program (LSP) Berasrama di SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School membuahkan hasil membanggakan.

Angkatan pertama program tersebut mencatat persentase kelulusan ke perguruan tinggi negeri (PTN) melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) tertinggi di Kabupaten Kediri, yakni mencapai 73,21 persen.

Capaian itu menjadi tonggak penting setelah program berjalan selama tiga tahun sejak diluncurkan pada 2023.

Para siswa berhasil diterima di sejumlah perguruan tinggi negeri ternama, seperti Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Jember, Universitas Sebelas Maret (UNS), dan berbagai kampus negeri lainnya.

Menariknya, mayoritas siswa berasal dari keluarga miskin dan sangat miskin yang sebelumnya tidak memiliki motivasi kuat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Dari total 126 siswa angkatan pertama, sebanyak 101 siswa atau sekitar 80 persen telah diterima di berbagai perguruan tinggi negeri. Sementara 25 siswa lainnya masih menunggu hasil seleksi PTN maupun sekolah kedinasan.

Kepala SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School Ahmad Riziq Mubarok mengatakan capaian tersebut merupakan hasil dari transformasi pendidikan yang dilakukan secara konsisten selama tiga tahun terakhir.

"PSF membantu mengubah cara sekolah bekerja. Kami menjadi lebih terarah dalam memantau kemajuan siswa, lebih konsisten dalam proses pembelajaran, dan lebih fokus pada perkembangan siswa secara bertahap," ujar Ahmad.