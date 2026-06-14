Korban Kecelakaan Proyek Gorong-gorong di Surabaya Ternyata Masih Kerabat Eri Cahyadi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendatangi rumah duka Laila Endriati, korban meninggal dalam kecelakaan di lubang proyek gorong-gorong kawasan Margorejo Indah, Wonocolo, Sabtu (13/6) malam.

Dalam kesempatan itu, Eri menyampaikan belasungkawa secara langsung kepada suami korban Edy Parlin dan keluarga yang ditinggalkan.

Kecelakaan yang merenggut nyawa Laila Endriati terjadi pada Jumat (12/6) sekitar pukul 19.55 WIB di depan Plaza Marina Surabaya.

Eri mengungkapkan peristiwa tersebut bukan sekadar kehilangan seorang warga Surabaya, melainkan juga duka yang dirasakannya secara pribadi.

Pasalnya, almarhumah ternyata masih memiliki hubungan kekerabatan dengannya.

Menurut Eri, dirinya baru mengetahui kabar duka tersebut pada Sabtu pagi setelah kembali dari menunaikan ibadah haji.

"Kampung Kawatan ini adalah kampung yang kekeluargaannya luar biasa. Saya lahir di sini, yang ikut membesarkan saya, ya Mbak Endri dan Cak Sera," ujar Eri seusai takziah.

Karena itu, Eri memilih datang pada malam hari agar dapat mengikuti tahlilan sekaligus bersilaturahmi lebih lama dengan keluarga korban.