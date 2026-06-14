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Disdik Kota Malang Ungkap Kendala Hari Pertama SPMB, Banyak Data Belum Ter-update

Minggu, 14 Juni 2026 – 15:03 WIB
Disdik Kota Malang Ungkap Kendala Hari Pertama SPMB, Banyak Data Belum Ter-update - JPNN.com Jatim
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Jawa Timur, Suwarjana memberikan keterangan kepada wartawan di kota tersebut, beberapa waktu lalu. ANTARA/Ananto Pradana

jatim.jpnn.com, MALANG - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang menemukan persoalan data alamat calon peserta didik pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026/2027 jalur domisili.

Kepala Disdikbud Kota Malang Suwarjana mengatakan kendala tersebut muncul pada hari pertama pendaftaran yang dibuka pada 8 Juni 2026.

Menurutnya, permasalahan terjadi karena sebagian data alamat siswa di sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) belum diperbarui meskipun yang bersangkutan telah berpindah tempat tinggal.

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"Jadi terkait pindah alamat itu, di hari pertama pada 8 Juni 2026 dan disebabkan beberapa ada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang belum ter-update oleh teman-teman operator. Untuk masalah menyangkut penitikan (penentuan titik koordinat) alhamdulillah tidak ada," kata Suwarjana, Sabtu (13/6).

Dia menjelaskan kasus tersebut banyak ditemukan pada calon peserta didik lulusan sekolah dasar (SD) maupun madrasah ibtidaiyah (MI) yang telah pindah domisili dalam beberapa bulan hingga satu tahun terakhir.

Namun, data yang digunakan dalam proses pendaftaran masih mengacu pada alamat lama yang tercatat di Dapodik.

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"Kami mengambil data siswa kelas enam dari Dapodik. Akibatnya, saat mendaftar alamat yang muncul masih alamat lama," ujarnya.

Meski demikian, Suwarjana memastikan persoalan tersebut dapat segera ditangani dan tidak berdampak luas terhadap proses pendaftaran.

Disdik Kota Malang menyebut kendala utama pada hari pertama SPMB 2026 berasal dari data alamat siswa yang belum diperbarui dalam sistem Dapodik.
Sumber Antara
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TAGS   SPMB Jatim spmb 2026 spmb kota malang jalur domisili disdik kota malang alamat siswa dapodik penerimaan murid baru berita pendidikan

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