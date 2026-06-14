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Saksi Ungkap Pasutri Lansia Terjebak Hampir Sejam di Proyek Gorong-gorong Surabaya

Minggu, 14 Juni 2026 – 13:08 WIB
Saksi Ungkap Pasutri Lansia Terjebak Hampir Sejam di Proyek Gorong-gorong Surabaya - JPNN.com Jatim
Petugas gabungan saat mengevakuasi korban kecelakaan di lubang proyek gorong-gorong di kawasan Jalan Margorejo Surabaya, Jumat (12/6) malam. Foto: Dok. DPKP Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pasangan suami istri lansia yang terperosok ke dalam lubang proyek gorong-gorong di Jalan Margorejo Indah, Wonocolo, Surabaya, Jumat (12/6) malam, ternyata sempat terjebak hampir satu jam sebelum berhasil dievakuasi.

Peristiwa itu disaksikan langsung petugas parkir minimarket setempat Nanang Budi Santoso (44). Menurut Nanang, sepeda motor yang dikendarai korban melaju dari arah timur menuju barat atau ke arah Jalan Ahmad Yani sebelum akhirnya masuk ke dalam lubang proyek.

Setelah kejadian, warga dan pengendara yang berada di sekitar lokasi berupaya memberikan pertolongan. Namun, kondisi lubang yang cukup dalam dan gelap membuat proses evakuasi berlangsung sulit.

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"Kondisinya tidak kelihatan karena gelap. Sudah ada yang turun mau menolong, pakai tambang juga, tetapi tidak kuat," kata Nanang di lokasi kejadian.

Dia mengatakan kedua korban berada di dalam gorong-gorong hampir satu jam sebelum petugas kedaruratan tiba dan melakukan evakuasi. 

Saat itu, korban laki-laki masih terlihat berdiri di dalam lubang, sedangkan korban perempuan tidak bergerak.

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"Yang laki-laki masih terlihat. Kalau yang perempuan tidak kelihatan karena ada genangan air," ujarnya.

Nanang menduga korban perempuan mengalami benturan keras saat terjatuh sehingga langsung tidak sadarkan diri.

Saksi mata mengungkap pasutri lansia yang terperosok ke lubang proyek gorong-gorong di Surabaya sempat terjebak hampir satu jam sebelum dievakuasi petugas.
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