Pilu Suami Korban Lubang Proyek Surabaya, Duduk Menemani Jenazah Istri

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Edy Parlin (65) tak menyangka obrolannya dengan sang istri, EL (69) saat perjalanan pulang dari rumah sakit menjadi percakapan terakhir mereka.

Pasangan lansia itu mengalami kecelakaan setelah sepeda motor yang mereka tumpangi terperosok ke dalam lubang proyek gorong-gorong di Jalan Margorejo Indah, Wonocolo, Surabaya, tepat di sisi barat Mal Plaza Marina pada Jumat (12/6) malam.

Akibat insiden tersebut, EL mengalami luka berat di bagian kepala dan meninggal dunia di lokasi setelah diperiksa tim medis.

Jenazah korban kemudian dievakuasi ke kamar jenazah RS Bhayangkara Surabaya.

Di rumah sakit, Edy tampak setia menemani jasad istrinya. Dia duduk di samping ranjang tempat sang istri dibaringkan sambil memandangi wajah perempuan yang telah mendampinginya selama puluhan tahun.

Edy mengaku masih sulit menerima kenyataan bahwa istrinya pergi begitu cepat.

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Menurut dia, sebelum kecelakaan terjadi, keduanya sempat berbincang santai sepanjang perjalanan sepulang kontrol kesehatan rutin di RS Islam Jemursari Surabaya.

Bahkan, salah satu topik yang dibahas adalah soal usia dan kematian.