Happily Day Surabaya, Debby Sahertian Ajak Lansia Tetap Aktif dan Percaya Diri

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Brand Ambassador Happily Popok Dewasa 3in1 Debby Sahertian mengapresiasi tingginya antusiasme para lanjut usia (lansia) dalam mengikuti kegiatan Haopily Day Jalan Sehat Lansia yang digelar di Surabaya untuk mendukung kesehatan dan kualitas hidup mereka.

Menurut Debby, kegiatan yang melibatkan lansia sangat penting karena dapat membantu mereka tetap aktif, sehat, dan memiliki semangat dalam menjalani keseharian.

“Saya happy banget,apalagi acaranya untuk lansia karena pada masa sekarang ini lansia membutuhkan kegiatan yang bisa membuat dirinya tetap happy, tetap semangat, dan tetap sehat. Melihat antusiasme masyarakat yang luar biasa, saya senang sekali karena apa yang kita upayakan bisa diterima dengan baik,” ujar Debby, Minggu (14/6).

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Debby menilai salah satu persoalan yang sering dialami lansia adalah gangguan berkemih atau kondisi yang membuat mereka harus lebih sering ke toilet. Kondisi tersebut kerap mengurangi rasa percaya diri dan membatasi aktivitas di luar rumah.

Karena itu, dia menilai kehadiran popok celana dewasa dapat menjadi solusi yang membantu lansia tetap nyaman beraktivitas tanpa khawatir.

“Masalah ke toilet memang menjadi keluhan banyak lansia. Namun produk seperti Happily Popok Dewasa 3in1 memberikan solusi bagi mereka yang memiliki kendala tersebut,” katanya.

Meski demikian, Debby menegaskan bahwa produk popok dewasa tidak hanya ditujukan bagi lansia atau orang yang sedang sakit. Menurutnya, produk tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat aktif yang memiliki mobilitas tinggi.

“Produk ini aman dan nyaman dipakai siapa saja. Anak muda yang sedang menonton konser, hiking, berolahraga, atau terjebak kemacetan juga bisa menggunakannya. Jadi, bukan hanya untuk lansia atau orang sakit,” jelasnya.