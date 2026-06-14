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Cuaca Malang Hari Ini, Siang dan Sore Berpotensi Gerimis di Kawasan Berikut

Minggu, 14 Juni 2026 – 10:25 WIB
Cuaca Malang Hari Ini, Siang dan Sore Berpotensi Gerimis di Kawasan Berikut - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Minggu (14/6) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore cerah di seluruh kawasan. 

Malamnya cerah dan berangin di seluruh kawasan.

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Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan. 

Siang dan sore hujan ringan atau gerimis mengguyur Jabung. Kawasan lainnya cerah hingga berangin.

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Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berangin 

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-30 derajat celsius.

Cuaca Malang hari ini siang dan sore gerimis di sejumlah kawasan. Kawasan lainnya cerah hingga berangin.
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