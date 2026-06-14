Cuaca Jawa Timur 14 Juni 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Minggu (14/6).

Paginya cerah dan cerah berawan di seluruh wilayah.

Siangnya masih cerah dan cerah berawan di seluruh wilayah.

Sorenya cerah dan berangin di seluruh wilayah.

Malamnya cuaca di seluruh wilayah cerah hingga berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 15-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 7-18 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)