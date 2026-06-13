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Jembatan Kaca Bromo Dibuka Akhir Juni, Siap Sambut Libur Sekolah

Sabtu, 13 Juni 2026 – 13:32 WIB
Jembatan Kaca Bromo Dibuka Akhir Juni, Siap Sambut Libur Sekolah - JPNN.com Jatim
Jembatan Kaca Bromo yang berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (ANTARA/HO-BB TNBTS)

jatim.jpnn.com, MALANG - Jembatan Kaca Bromo dipastikan mulai beroperasi pada akhir Juni 2026 atau bertepatan dengan musim libur sekolah. Kepastian itu menyusul penandatanganan perjanjian kerja sama antara Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) dan CV Sinergi Permata Semesta sebagai pengelola.

Kepala BB TNBTS Rudijanta Tjahja Nugraha mengatakan seluruh aset yang disewakan akan dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas wisata alam sekaligus meningkatkan pelayanan bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan Bromo.

"Seluruh aset yang disewakan akan dimanfaatkan untuk aktivitas wisata alam sebagai komitmen Balai Besar TNBTS dalam meningkatkan layanan kepada pengunjung,” kata Rudijanta.

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Perjanjian pengelolaan tersebut berlaku selama lima tahun, terhitung mulai 11 Juni 2026 hingga 10 Juni 2031.

Aset yang disewakan meliputi area Jembatan Kaca Bromo seluas 2.429 meter persegi, bangunan shuttle area dan sarana pendukung seluas 791 meter persegi, serta jembatan pejalan kaki berstruktur lantai kaca seluas 360 meter persegi.

Menurut Rudijanta, pengelolaan tersebut merupakan tindak lanjut dari penyerahan aset Jembatan Kaca Bromo dari Kementerian Pekerjaan Umum kepada Kementerian Kehutanan pada Oktober 2025.

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“Infrastruktur itu dibangun untuk mendukung pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional sekaligus memperkuat daya tarik wisata alam di kawasan konservasi," ujarnya.

Dia menambahkan pengelolaan Jembatan Kaca Bromo juga menjadi bentuk sinergi antara BB TNBTS dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam mengembangkan destinasi wisata unggulan yang berkelanjutan.

Jembatan Kaca Bromo segera dibuka saat libur sekolah akhir Juni 2026. Pengelola memastikan seluruh aspek keselamatan dan kelestarian kawasan telah dipersiapkan.
Sumber Antara
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TAGS   jembatan kaca bromo Gunung Bromo wisata Bromo libur sekolah TNBTS

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