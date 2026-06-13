Reog Purbaya Surabaya Siap Bersaing dengan 32 Kontingen di Festival Nasional Ponorogo

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kontingen Reog Purbaya asal Kota Surabaya akan tampil di ajang Festival Nasional Reog Ponorogo (FNRP) XXXI Tahun 2026 yang digelar di Kabupaten Ponorogo pada 11–14 Juni 2026.

Tim ini menjadi salah satu dari puluhan peserta yang memperebutkan Piala Presiden dalam rangkaian Grebeg Suro.

Keberangkatan kontingen dilepas di Sekretariat Purbaya, Rungkut Asri Barat, Surabaya, Jumat (12/6) oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya M Fikser bersama perwakilan Disbudporapar serta unsur kecamatan dan kelurahan.

Fikser mengatakan kontingen Reog Surabaya secara rutin mengikuti ajang nasional tersebut sebagai bagian dari agenda pelestarian seni budaya daerah.

Dia menyebut Pemkot Surabaya memberikan dukungan terhadap keberangkatan tim, termasuk dengan mendorong penguatan pembinaan dan fasilitas latihan bagi para seniman Reog.

“Pemerintah kota tetap memberi perhatian pada kesenian tradisional, termasuk Reog yang setiap tahun ikut berkompetisi di Ponorogo,” kata Fikser.

Sementara itu, Pembina Purbaya Heru Sancoko, menyebut tim telah menjalani persiapan sekitar dua setengah bulan dengan melibatkan pelatih dari beberapa daerah.

Menurutnya, FNRP merupakan ajang bergengsi karena memperebutkan Piala Presiden dan diikuti puluhan kontingen dari berbagai daerah di Indonesia.