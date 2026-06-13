PMI Asal Magetan Dinikahi Nakhoda Asal Taiwan, Mahar Rp580 Juta Jadi Sorotan

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Pernikahan seorang perempuan yang juga Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Magetan dengan warga negara Taiwan menjadi perbincangan di media sosial. Selain karena kisah cinta lintas negara yang berujung ke pelaminan, nilai mahar yang diberikan mempelai pria juga menarik perhatian karena mencapai Rp580 juta.

Pasangan tersebut adalah Rizky Anggraini (23) warga Desa Gonggang, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, dan Hsu Kuang Chi (29) seorang nakhoda kapal asal Taiwan.

Prosesi akad nikah mereka digelar pada Kamis (4/6) di rumah kakek Rizky dan videonya kemudian viral di berbagai platform media sosial.

Dalam video yang beredar, Hsu Kuang Chi tampak lancar mengucapkan ijab kabul di hadapan penghulu. Prosesi pernikahan berlangsung khidmat dengan nuansa adat Jawa dan dihadiri keluarga kedua mempelai.

Kakek Rizky, Atmoredjo Sudji (71) mengaku bersyukur cucunya akhirnya menemukan pasangan hidup setelah melalui perjalanan yang tidak mudah.

“Saya bersyukur cucu saya akhirnya bisa menikah dengan WNA asal Taiwan dengan mahar Rp580 juta. Setelah menikah mereka langsung kembali ke Taiwan,” ujarnya.

Kisah cinta keduanya bermula saat Rizky bekerja sebagai PMI di Taiwan sekitar dua tahun lalu. Di negara tersebut, dia berkenalan dengan Hsu Kuang Chi yang bekerja sebagai nahkoda kapal. Hubungan mereka kemudian berkembang hingga akhirnya memutuskan menikah di kampung halaman Rizky di lereng Gunung Lawu.

Besarnya mahar yang diberikan mempelai pria menjadi pembicaraan warga setempat. Ketua RT setempat Arik Setyawan mengatakan nominal tersebut merupakan yang terbesar yang pernah diketahui warga di lingkungannya.