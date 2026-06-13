Remaja 14 Tahun Tenggelam di Bengawan Solo Ngawi Ditemukan Tewas

jatim.jpnn.com, NGAWI - Tim SAR Gabungan menemukan M Maulana Rifai (14), korban yang dilaporkan tenggelam di Sungai Bengawan Solo, Desa Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Jumat (12/6) sore. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 50 meter dari lokasi kejadian awal.

Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya Nanang Sigit selaku SAR Mission Coordinator (SMC) menceritakan kejadian itu bermula saat korban bersama sembilan temannya mandi di sungai, sekitar pukul 12.00 WIB, Kamis (11/6).

"Namun, sekitar pukul 14.30 WIB, korban diduga tenggelam dan tidak muncul kembali ke permukaan," kata Nanang.

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Insiden itu kemudian dilaporkan Kantor SAR Kelas A Surabaya. Pihaknya mengerakan satu tim rescue Unit Siaga SAR Bojonegoro ke lokasi kejadian untuk melaksanakan operasi SAR bersama potensi SAR setempat.

"Selama operasi SAR berlangsung, tim SAR gabungan melakukan penyisiran di sepanjang aliran sungai dengan menggunakan perahu karet serta membagi area pencarian ke sejumlah sektor guna memperluas cakupan pencarian," katanya.

Tim SAR gabungan melakukan upaya pencarian melalui penyisiran permukaan air dan manuver perahu karet untuk memaksimalkan proses pencarian.

"Hasilnya korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan dievakuasi, Jumat (12/6) sore,” ujarnya.

Dengan ditemukannya korban, operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Seluruh unsur yang terlibat kemudian melaksanakan debriefing sebelum kembali ke satuan masing-masing.