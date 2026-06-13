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Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Sore Kawasan Berikut Berpotensi Diguyur Gerimis

Sabtu, 13 Juni 2026 – 10:05 WIB
Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Sore Kawasan Berikut Berpotensi Diguyur Gerimis - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (13/6) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah di seluruh kawasan.

Siang dan sore Sukun hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

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Malamnya berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Jabung, Kasembon, Ngantang, dan Tumpang. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

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Siang dan sore gerimis mengguyur Bululawang, Dau, Gondanglegi, Kepanjen, Ngajum, Pakisaji, dan Wagir. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya cerah berawan hingga berangin di seluruh kawasan.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis mengguyur sejumlah kawasan di wilayah kota kabupaten.
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